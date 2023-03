F1-Rekordweltmeister: «Manchmal möchte ich aufhören» – liebäugelt Hamilton hier mit Rücktritt?

1 / 5 Lewis Hamilton zeigt sich auf Social Media beim Joggen in Australien. Instagram Der Mercedes-Pilot bestreitet am Sonntag den GP Australien in Melbourne. REUTERS Da Hamilton in den letzten Jahren weniger Erfolge feierte und auch schon 38 Jahre alt ist, mehren sich die Gerüchte um seinen Rücktritt. AFP

Lewis Hamilton ist bereits Rekordweltmeister in der Formel 1. Sieben Titel hat der Brite eingefahren, er hält den Bestwert zusammen mit der F1-Legende Michael Schumacher. Zwar war Hamilton 2021 so nahe dran, seinen achten Titel einzufahren, doch Max Verstappen entschied den letzten GP der Saison in Abu Dhabi, nach einer umstrittenen Entscheidung der Jury, in der letzten Runde für sich und dominiert seither die Motorsport-Königsklasse.

Hamiltons Mercedes konnte im letzten Jahr wie auch bisher in den zwei Rennen der aktuellen Saison nicht mithalten – er wurde zweimal Fünfter. Und weil der 103-fache GP-Sieger seit Januar 38 Jahre alt ist, häufen sich die Gerüchte, er würde bald zurücktreten. Hamilton trägt mitunter dazu bei, dass diese Gerüchte nicht abebben. Er lässt sich stets lange Zeit, um einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Oder er postet ein Video auf Social Media und schreibt im ersten Satz: «An einigen Tagen möchte ich aufhören.»

Auf der Suche nach einem Traum

Ist das nun die Rücktritts-Entscheidung? Hamilton, der sich in Australien auf den GP in Melbourne am Sonntag vorbereitet, relativiert. Er schreibt zu seinem Video, das ihn joggend am Strand zeigt: «Wenn ich anfange, mich so zu fühlen, greife ich tief in die Tasche und erinnere mich daran, dass ich auf einer Mission bin.»

Sir Lewis Hamilton richtet sich direkt an seine Fans, deretwegen er diesen Post ja überhaupt realisierte: «Ob ihr es merkt oder nicht, auch ihr seid auf einer Mission. Wir alle sind auf der Suche nach etwas. Einem Traum oder Ziel, das uns zu besseren Menschen macht, unser Leben erfüllter macht und uns stolz auf uns selbst macht.»

An manchen Tagen fühle es sich unmöglich an, dieses Ziel zu erreichen, aber das sei es nicht, so Hamilton weiter. Er spüre die Liebe und die Unterstützung der Fans. Er schließt mit: «Wir schaffen das.» Sein Hunger scheint demnach ungestillt und die Fans dürfen sich beruhigt zurücklehnen und gespannt sein, was da vom Billion Dollar Man, wie der Brite auch genannt wird, noch kommt.