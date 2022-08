Erschütternde Details : ManCity-Star Mendy soll mehrere Frauen in Panikräumen vergewaltigt haben

Seit Montag läuft in England der Strafprozess gegen Benjamin Mendy unter anderem wegen Vergewaltigung. Die Vorwürfe gegen den französischen Fußballer sind erschreckend.

Im Fall der Vergewaltigungsvorwürfe gegen den französischen Fußball-Weltmeister Benjamin Mendy hat am Montag der Prozess im englischen Chester begonnen. Dem 28-Jährigen, der beim englischen Erstligisten Manchester City unter Vertrag steht, wird Vergewaltigung in acht Fällen vorgeworfen. Hinzu kommt die Anklage wegen einer versuchten Vergewaltigung, sowie in einem Fall sexuelle Belästigung. Mendy bestreitet die Vorwürfe.