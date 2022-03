Südafrika : Mandelas tote Kinder werden exhumiert

Drei Kinder von Nelson Mandela sind 30 Kilometer von dessen Heimatort entfernt begraben. Jetzt werden sie exhumiert – sie sollen mit ihrem Vater die letzte Ruhe finden.

Der Zustand von Nelson Mandela soll sich in den letzten 48 Stunden dramatisch verschlechtert haben. Vor dem Krankenhaus in Pretoria versammeln sich Menschen von überall her. Südafrika betet um ihn. Madiba, Mandelas traditioneller Clan-Name, soll nicht leiden. Gleichzeitig will das Land den Übervater der Nation nicht gehen lassen.