Luxemburg: Mandy Arendt ist die erste Bürgermeisterin der Piraten – was hat sie vor?

«Ich bin überrascht und auch ein bisschen erschrocken», gibt Mandy Arendt, die neue Bürgermeisterin von Colmar-Berg, schmunzelnd zu. Die 27-Jährige, die bei den Gemeindewahlen am vergangenen Sonntag den zweiten Platz erobert hat, erzählt, dass ihr Aufstieg zur Bürgermeisterin sich am Dienstagabend entschieden habe. «Patrick Berens erklärte, dass er das Amt nicht will».

Ihr gehe es darum, «die wichtigsten Werte der Partei, nämlich Transparenz, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung» zu verteidigen. So sollen etwa Sitzungen des Gemeinderats künftig auf sozialen Plattformen übertragen werden. Die erste Frau an der Spitze von Colmar-Berg wird von ihrem Parteifreund Yann Pellé, einem Gemeinderatsmitglied, unterstützt. «Die Menschen haben für unsere Werte gestimmt und deshalb denke ich, dass sie bereit für eine Veränderung sind», sagt sie und klingt dabei sehr entschlossen.

Zwei Jahre im Gemeinderat

Die zweifache Mutter ist nun gezwungen, sich anders zu organisieren. So wird die Sonderpädagogin einen politischen Urlaub von 13 Stunden in Anspruch nehmen. Außerdem wird sie sich auf ihre zweijährige Erfahrung im Gemeinderat stützen, in den sie durch Nachwahlen eingezogen war. «Dass ich gewählt wurde, zeigt, dass meine Arbeit geschätzt wurde», sagte sie. Zu den Parlamentswahlen im Oktober meint Arendt: «Wer in die Politik geht, der will sich engagieren. Wenn man mir sagt, dass man mich dabeihaben will, werde ich mich nicht verweigern».