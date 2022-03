Babyglück : Mandy Minella bringt Töchterchen zur Welt

LUXEMBURG – Die luxemburgische Tennisspielerin brachte am Montag ihre Tochter zur Welt und teilt ihr Glück in sozialen Netzwerken.

«Dein erster Atemzug hat uns unseren genommen. Welcome Emma Lina», twitterte Mandy Minella am Dienstag. Die luxemburgische Tennisspielerin brachte am Montag ihre Tochter zur Welt und konnte ihr Glück kaum fassen. Minella ging erst nach dem Wimledon-Turnier in die Baby-Pause. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits viereinhalb Monate schwanger.