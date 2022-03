Wimbledon : Mandy Minella ist draußen

Klein Glück für die Luxemburgerin: Nach einem Abbruch am Dienstag und einer Unterbrechung am Mittwoch unterlag sie am Ende in drei Sätzen.

Das Duell der Luxemburger Tennisspielerin gegen die Belarussin Anastasia Jakimowa nahm fast kein Ende: Nach einem Abbruch wegen Regens und der einbrechenden Dunkelheit am Dienstagabend beim Stand von 3:3 wurde das Spiel am Mittwochnachmittag erneut unterbrochen. Beim Einsatz des Regens hatte Minella den ersten Satz mit 6:4 für sich entschieden, den zweiten mit 3:6 der Belarussin überlassen. Nach der Zwangspause entschied Yakimowa den dritten Satz erneut mit 3:6 für sich. Die Luxemburgerin scheidet so zum zweiten Mal in zwei Jahren während der ersten Runde aus.

Beim Olympischen Turnier, das ebenfalls in Wimbledon ausgetragen wird, kann Minella ebenfalls nur zusehen. Am Dienstag wurde ihr Antrag auf eine «Wild Card» abgelehnt.

Minella ist nach dem Ausscheiden von Gilles Muller die letzte Luxemburger Hoffnung beim prestigetträchtigen Rasenturnier.