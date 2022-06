Wimbledon : Mandy Minella spielt sich in nächste Qualifikationsrunde

Das Karriereende der Luxemburger Tennisspielerin muss noch warten. In der ersten Qualifikationsrunde hat die 260. der Weltrangliste zwei von drei Sätzen gewonnen.

Mit ihrem letzten Wimbledon-Spiel will die luxemburgische Tennisspielerin Mandy Minella ihre Profikarriere beenden. Das heutige Match markiert noch nicht diesen Tag, denn die 36-Jährige hat in der ersten Qualifikationsrunde des Londoner Grand-Slam-Turniers einen Sieg eingeheimst.

Damit steht sie nun in der zweiten von drei Vorrunden. Am Mittwoch trifft sie auf die Australierin Maddison Inglis, die 129. der WTA-Liste. Sie stand im Januar in der dritten Runde der Australian Open, nachdem sie in der ersten Runde Leylah Fernandez (6-4, 6-2) besiegt hatte.