Manieren: Dein Gegenüber müffelt – solltest Du das ansprechen?

Oft kommt es auf Situation und Person an, ob man auf die unangenehmen Umstände aufmerksam machen sollte.

Körperausdünstungen, Essen zwischen den Zähnen oder Popel in der Nase sind unangenehm. Vor allem für die, die es mit ansehen oder riechen müssen. Doch kaum jemand traut sich, die betroffene Person darauf aufmerksam zu machen.

Eigentlich verläuft das erste Date wie am Schnürchen. Wäre da nur nicht dieser massive Popel, der deinem Gegenüber vom Nasenhaar baumelt. Ein kleiner Körper-Fauxpas mit großer Wirkung: Zu einem zweiten Date kommt es danach vermutlich nicht mehr. Dabei könnte man unangenehme Situationen wie diese ganz einfach vermeiden.

So eine Situation habe ich noch nicht erlebt.

So eine Situation habe ich noch nicht erlebt.

Klar, daraus sollte man kein Tabuthema machen. Ist doch ganz natürlich. Bisher nur Menschen, die ich gut kenne. Das traue ich mich nicht. So eine Situation habe ich noch nicht erlebt.

In einer Umfrage eines deutschen Marktforschungsinstituts gab mehr als die Hälfte der Befragten an, andere nicht auf deren unangenehmen Körpergeruch anzusprechen. Dabei erklärten etwa zwei Drittel, dass sie selbst nicht beleidigt reagieren würden, wenn sie jemand auf unangenehmen Körpergeruch hinweisen würde. Im Gegenteil, sie wären für einen solchen Hinweis sogar dankbar. Doch ist das nicht unhöflich? Die Knigge-Expertin Sandra Wirz gibt Tipps, wie Du das heikle Thema sensibel zur Sprache bringen kannst.

Was bedeutet das?

Und wie geht man bei Popel in der Nase, Essensresten zwischen den Zähnen oder Schmalz in den Ohren am besten vor?