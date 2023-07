Nach Eklat in Budapest: «Manipulatives Chinesen-Video» – nun ermittelt Weltverband wegen Rassismus

Die Ungarin Amarissa Toth (WTA 548) zog in den letzten Tagen den Zorn der Tennis-Community auf sich, nachdem sie in der Partie gegen Zhang Shuai (WTA 45) einen strittigen Linienabdruck weggewischt und nach Aufgabe der 34-jährigen Chinesin auch noch frenetisch ihren Forfaitsieg bejubelt hatte.

Fans fordern Turnierboykott

Die WTA ließ den Shitstorm nicht unbeachtet und reagierte auf den Wirbel mit einem offiziellen Statement. «Die WTA hat null Toleranz für Rassismus in jeglicher Form und in jeglichem Kontext», heißt es. «Der unglückliche Vorfall», der sich in Budapest ereignet habe und die darauffolgenden Posts würden nun überprüft und analysiert, so der Verband weiter.