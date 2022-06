Mannheim : Mann (36) tötet zuerst seinen Vater und dann eine Fahrradfahrerin

Dramatische Verfolgungsjagd in Deutschland: Ein 36-Jähriger soll seinen Vater getötet haben. Auf der Flucht fährt er eine Gruppe von Fahrradfahrern an – eine Frau stirbt dabei. Nun suchen Ermittler nach den Hintergründen.

Der 36-jährige Mann fährt auf der Flucht in die Gruppe von Fahrradfahrern.

Eine Fahrradfahrerin wird getötet, drei weitere schwer verletzt: Die Einsatzkräfte vor Ort in Mannheim. (12. Juni 2022)

Ein flüchtender Mann, der zuvor seinen Vater getötet haben soll, hat in Mannheim vier Fahrradfahrer mit einem Auto angefahren. Eine 71-jährige Radfahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend berichteten.