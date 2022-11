Luxemburg : Mann will seine Ex-Freundin mit drei Messern umbringen

DIFFERDINGEN – Am gestrigen Abend hat eine Frau die Police Grand-Ducale darüber informiert, dass ihr Freund auf dem Weg sei, um sie umzubringen. Die Beamten konnten rechtzeitig eingreifen.

Gegen 18 Uhr ging bei der Police Grand Ducale ein besorgniserregender Anruf einer Frau ein. Diese gab an, dass ihr Ex-Freund gedroht habe, sie umzubringen und bereits auf dem Weg zu ihr sei. Die Polizei machte sich sofort auf den Weg zur Anruferin und konnte ihren Ex-Partner in der Nähe der Wohnstraße der Betroffenen aufgreifen. Dieser hatte drei Messer (1x Faustmesser, 1x Karambitmesser und 1 Küchenmesser) bei sich, die beschlagnahmt wurden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Dieser wurde heute morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt und anschließend der Strafvollzugsanstalt in Schrassig übermittelt.