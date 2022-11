Zeugenaufruf : Mann attackiert Autofahrer am Rande der A13 mit einem Baseballschläger

SCHENGEN – Die Polizei sucht nach einem Mann, der auf der Autobahn A13 in Richtung Foetz einen Autofahrer angegriffen hat, mit dem er zuvor in Streit geraten war.

Ein Mann wird von der Police Grand-Ducale gesucht, weil er am vergangenen Freitag am Rande der Autobahn A13 einen anderen Mann angegriffen und dessen Auto mit einem Baseballschläger demoliert habe. Die Auseinandersetzung hatte wenige Minuten zuvor auf der Höhe des Markusberg-Tunnels begonnen, als der Verdächtige am Steuer eines in Frankreich zugelassenen Mercedes-Kombis einen Gegenstand auf die Autobahn warf.