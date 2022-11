Rheinland-Pfalz : Mann attackiert Fußgänger mit Fahrrad

LUDWIGSHAFEN – Am gestrigen Montag ist es in Rheinland-Pfalz zu einer Auseinandersetzung unter Unbekannten gekommen. Dabei soll ein Mann leichte Verletzungen erlitten haben.

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrrad auf einen Fußgänger in Ludwigshafen eingeschlagen und ihn dabei leicht verletzt. Zuvor hatte der Mann den 54 Jahre alten Gassigänger am Montag mit seinem Rad touchiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Männern seien in Streit geraten, woraufhin der Unbekannte mit seinem Fahrrad den Mann attackiert habe. Als der Täter zusätzlich versucht habe, auf den Fußgänger mit einem Metall-Fahrradschloss einzuschlagen, sei eine unbekannte Frau eingeschritten. Der Fahrradfahrer wurde demnach von der Zeugin aufgehalten und floh anschließend. Die Polizei ermittelt und sucht auch nach der Zeugin.