Luxemburg : Mann attackiert scheinbar wahllos Passanten mit Messer

LUXEMBURG-STADT – Ein Mann hat am Dienstagvormittag in Limpertsberg zwei Passanten mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Ein Mann hat am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr in der Avenue Victor Hugo zwei Passanten scheinbar wahllos mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Angreifer konnte durch die Anwesenden überrumpelt und festgehalten werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.