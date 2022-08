Luxemburg : Mann geht mit Messer auf neuen Partner der Ex-Freundin los

LUXEMBURG/STADT – Ein Mann sitzt in Schrassig in Untersuchungshaft, weil er in der Nacht auf Dienstag den neuen Freund seiner Ex-Partnerin mit einem Messer verletzt und ihr mit ihrer Ermordung gedroht haben soll.

Ein Mann hat in der Nacht auf Dienstag offenbar den neuen Freund seiner Ex-Partnerin mit einem Messer angegriffen und der Frau mit Mord gedroht. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Demnach hat der mutmaßliche Täter das Paar gegen 2.20 Uhr in der Rue du Fort Neipperg angegriffen und den Mann mit dem Messer am Hals verletzt.

Die beiden seien danach auf der Dienststelle Luxemburg-Gare erschienen, Beamte hätten den verletzten Mann erstversorgt. Anschließend sei er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Mutmaßlicher Täter in U-Haft

«Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Angreifer in Bonneweg ermittelt werden», so die Polizei in ihrer Mitteilung. Bei dessen Durchsuchung seien ein Schweizer Taschenmesser und drei Kokain-Plomben sichergestellt worden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Täter festgenommen und der Untersuchungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen den Mann – er sitzt nun in Untersuchungshaft in der Strafvollzugsanstalt in Schrassig.