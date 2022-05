Luxemburg : Mann aus Kayl wird vermisst

KAYL - Seit Samstag wird ein 32-jähriger Mann vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsortsoll in Kayl gewesen sein.

Der 32-Jährige Denis Latic wird seit Samstag vermisst. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. «Er wollte in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Bekannten gehen, kam da aber nie an», erklärten die Polizeibeamten in einer Pressemitteilung. Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Mannes soll demnach Kayl gewesen sein.