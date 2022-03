In Luxemburg : Mann bedroht Restaurantbesitzerin mit Messer

ESCH/AlZETTE – Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Mittwochmorgen in der Rue d'Audun die Besitzerin eines Restaurants bedroht, um ihre Handtasche zu stehlen.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann bedrohte am Mittwoch gegen 5.30 Uhr in der Rue d'Audun in Esch/Alzette die Besitzerin eines Restaurants, wie die Polizei mitteilt. Der Verbrecher raubte der Frau die Handtasche.