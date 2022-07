Luxemburg : Mann bedrohte anderen mit Messer und drohte mit Mord

BEGGEN – In Beggen hat ein Mann einem zweiten mit dem Tode gedroht. Er wurde festgenommen und am Montagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt, teilt die Polizei mit.

In der Nacht auf Montag hat die Police Grand-Ducale zu einer Auseinandersetzung in Beggen ausrücken müssen. Ein Mann sei gegen 0.30 Uhr gemeldet worden, der in einer Wohnung in der Rue de Beggen einen anderen mit einem Messer bedrohe, teilt die Polizei am Montagmittag mit. Vor Ort hätten die Beamten zwei Männer angetroffen, einer davon habe ein Messer gehabt und dem zweiten Mann mit Mord gedroht.