Luxemburg : Mann beschädigt bei Festnahme zwei Polizeiautos

LUXEMBURG – Beim Versuch einen handgreiflichen Streit in Luxemburg-Stadt zu schlichten, hat die Polizei einen Mann festgenommen, der sich nicht beruhigen ließ. Noch auf dem Weg zum Revier beschädigte er zwei Dienstwagen.

Bei der Schlichtung eines handfesten Streits zwischen mehreren Männern in Luxemburg-Stadt in der Rue du Fort Neipperg am Sonntagabend, hat die Polizei einen offenbar aggressiven Mann festgenommen, der sich nicht beruhigen ließ und noch auf dem Weg zur Dienststelle zwei Dienstwagen beschädigte, wie die Polizei am Montag mitteilt.