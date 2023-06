Ex-Bond-Darsteller: Mann bricht bei Pierce Brosnan ein und kotet in Nachbars Garten

Schock für Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (70). Beim Schauspieler wurde in seinem Haus in Malibu, Kalifornien, eingebrochen. Zuvor soll der Einbrecher im Garten des Nachbarn jedoch sein großes und kleines Geschäft verrichtet und den Müll durchwühlt haben.

Wie das Klatschportal TMZ berichtet, habe der Mann nach seinem Freiluft-Toilettengang eine Möglichkeit gesucht, sich zu waschen. Er habe sich dann Zutritt zu Brosnans Hinterhof verschafft und sei dort in die Waschküche eingestiegen, um sich zu reinigen. Er habe schließlich die anrückenden Polizisten bemerkt und sich in Richtung Strand davongemacht.

Pierce Brosnans Frau war bei Einbruch zu Hause

Brosnan verkörperte zwischen 1995 und 2002 die Figur des Geheimagenten James Bond in insgesamt vier Filmen. Seine Bond-Zeit endete mit dem Streifen «Stirb an einem anderen Tag». Unter anderem war er auch in der Musical-Komödie «Mamma Mia» mit Schauspielkollegin Meryl Streep (74) zu sehen.