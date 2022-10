Zeugenaufruf : Mann drängelt, steigt auf der A13 aus und greift Fremden an

Die Police Grand-Ducale sucht nach Zeugen eines gewalttätigen Vorfalls in stockendem Verkehr auf der A13. Wie sie in einer Pressemitteilung am Donnerstag schildert, sei ein Mann am gestrigen Mittwoch gegen 15.50 Uhr auf der A13 in Richtung Esch/Alzette unterwegs gewesen und hinter der Auffahrt Kayl auf die Überholspur gefahren. Von hinten habe sich ein drängelndes Fahrzeug genähert, das dann neben den Mann gefahren und stehen geblieben sei. Der unbekannte Drängler stieg demnach auf der A13 aus, versuchte die Fahrertür des anderen Mannes zu öffnen und schlug schließlich gegen dessen Fenster, bis dieses zu Bruch ging. «Er griff den Betroffenen an und fuhr danach wieder davon», so die Polizei.