Luxemburg : Mann entriss Frau die Handtasche und floh in Esch-sur-Alzette

Ein neuer gewalttätiger Handtaschenraub ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Esch-sur-Alzette, berichtet die großherzogliche Polizei in ihrem Bulletin. Eine Passantin war nach dem Besuch eines Lebensmittelgeschäfts zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als sie bemerkte, dass sie von einem ihr unbekannten Mann verfolgt wird.