Luxemburg: Mann eröffnet Feuer auf Passanten in Esch

Am gestrigen Dienstag wurde der Escher Polizeidienststelle gegen 21.15 Uhr ein Mann gemeldet, der in der Rue Large mit einer Schusswaffe auf Personen zielte, wie die Police Grand-Ducale am Mittwochvormittag berichtet. Die eintreffende Streife konnte den Mann immobilisieren und eine durchgeladene Schusswaffe sicherstellen.

Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wird am heutigen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm zudem die Fahrerlaubnis entzogen. Die Police Grand-Ducale bittet darum, zweckdienliche Informationen zum Tathergang, insbesondere in Bezug auf den Jugendlichen (etwa 16 Jahre alt, rot gekleidet) und die Frau mit Kinderwagen per Mail oder telefonisch (+352 244 50 1000) an die Polizeidienststelle Esch weiterzuleiten.