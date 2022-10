Belgische Küste : Mann eröffnet Feuer in Blankenberge

Am heutigen Freitag soll ein Mann im belgischen Küstenort Blankenberge eine 38-Jährige angeschossen haben. Laut Presseberichten soll sich der mutmaßliche Täter anschließend in einer Wohnung verschanzt haben.

Am heutigen Donnerstag, gegen 10 Uhr, soll ein 45-jähriger Mann in der L. Dujardinstraat in Blankenberge auf eine 38-jährige Frau geschossen haben, wie das belgische Blatt Het Laatste Nieuws berichtet.

Demnach verschanzte sich der mutmaßliche Täter nach den Schüssen in einer Wohnung, vermutlich im Beisein der Schusswaffe. Spezialkräfte haben das gesamte Viertel abgeriegelt. Laut belgischer Presse schwebe das Opfer nicht in Lebensgefahr. Die Frau soll am Bein getroffen worden sein und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.