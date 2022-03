Baden-Württemberg : Mann erschießt Frau und sich vor Supermarkt

Vor einem Bioladen in Kirchheim unter Teck starben am Mittwochabend zwei Personen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 19.30 Uhr am Freitagabend ging bei der Polizei ein Notruf ein. In Kirchheim unter Teck starben am Mittwochabend zwei Menschen infolge einer Schießerei im Einkaufszentrum Nanz Center. Bei dem Vorfall handle es sich um ein Tötungsdelikt, wie die Polizei Reutlingen in einem Tweet schreibt: «Nach ersten Erkenntnissen hat ein Mann eine Frau und anschließend sich selbst erschossen.» Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt.