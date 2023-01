Drama in Australien : Mann ertrinkt bei Rettung seiner Tochter

In Australien ist ein Mann bei dem Versuch gestorben, seine im Meer in Not geratene Tochter zu retten. Es handelte sich um das zweite Unglück dieser Art in nur zwei Tagen. Im Norden von New South Wales an der Ostküste sei am Dienstag eine Jugendliche in starke Strömung geraten, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf die Polizei. Der 42 Jahre alte Vater habe sich ins Wasser gestürzt, um seiner Tochter zu helfen – sei dabei aber selbst von der Strömung erfasst worden.