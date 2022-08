Luxemburg : Mann fährt betrunken und ohne Führerschein über Tramgleise

LUXEMBURG – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden wieder mehrere Autofahrer wegen Trunkenheit am Steuer zur Kasse gebeten. Einer davon war auf den Tramgleisen unterwegs.

Die Police Grand-Ducale hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder alle Hände voll zu tun. Die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung begannen am Donnerstag in Niederanven. Bei der Kontrolle einer Autofahrerin, ergab der Alkoholtest, dass sie dreimal so viel getrunken hatte, als erlaubt. Der Frau wurde der Führerschein entzogen.