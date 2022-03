Deutschland : Mann fährt Luxus-Audi nach Pinkel-Pause in den Fluss

Ein Sportwagen-Fan ist am Sonntag mit seinem Audi RS6 im deutschen Gundelsheim in den Neckar gefahren. Der Luxus-Schlitten ging vollständig unter.

Der 37-jährige Fahrer eines Audi RS6 geriet am Sonntag gegen 21.15 Uhr auf Höhe der Gemarkung Gundelsheim mit seinem Sportwagen in den Flusslauf des Neckars. Der Mann hatte bei der dortigen Slipanlage seine Notdurft verrichtet. Nachdem er weiterfahren wollte, kam er aufgrund eines Fahrfehlers in den Neckar.