«Mindestens 15 Meter»: Mann fällt bei Harry-Styles-Konzert von Balkon in die Menge

Am Samstagabend machte Harry Styles (28) mit seiner «Love On Tour» Halt im schottischen Glasgow. Dabei ist es in den Publikumsrängen des Ibrox-Stadions zu einem Zwischenfall gekommen: Wie die «Daily Mail» berichtet, ist ein Mann von einem der oberen Balkone gestürzt. Er sei in die Menge von Zuschauerinnen und Zuschauer gefallen, die in der Ebene unter dem Balkon ihre Plätze hatten.

Gemäß der britischen Tageszeitung wurde der gestürzte Zuschauer vor Ort von Rettungskräften behandelt. Über seinen gesundheitlichen Zustand sind keine weiteren Informationen bekannt. Die lokale Polizei bestätigt den Vorfall, der sich während Styles’ Performance des Songs «Kiwi» ereignet haben soll, gegenüber der «Daily Mail» und hält fest, dass nicht von «verdächtigen Umständen» ausgegangen wird.

Fans sind besorgt

Zahlreiche Fans, die im Stadion anwesend waren, teilten nach dem Konzert ihre Sorge um den Mann auf Social Media. «Unglücklicherweise haben wir heute Abend gesehen, wie jemand beim Harry-Styles-Konzert in die Menge gefallen ist. Ich bete dafür, dass es der Person gut geht», schreibt so ein Fan auf Twitter. Mehrere Userinnen und User berichten zudem, dass das Security-Personal nicht umgehend bei der Unfallstelle eingetroffen sei: «Die Person ist mindestens 15 Meter tief gefallen. Die Security hat erst am Ende des Songs reagiert.»

Ein anderer Fan versucht, die Situation auf Twitter zu klären. «Ich saß direkt neben dem Security-Personal und viele von ihnen sind sofort losgesprintet. Sie waren sehr besorgt, es dauerte nur aufgrund der Distanz zum Unfallort eine Weile», heißt es im Tweet.