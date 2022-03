Beziehungstat : Mann geht mit Messer auf Ex-Frau los

STEINFORT – Ein Mann hat seine Ex-Frau am Montagnachmittag auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei konnte ihn wenig später verhaften.

Ein Mann hat am frühen Montagnachmittag in der Route de Luxembourg in Steinfort seine Ex-Frau mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.