USA : Mann hat nach schief gelaufener OP pfeifenden Hodensack

Ein 72-jähriger Mann wandte sich mit einem zischenden Geräusch aus seinen Genitalien ans Krankenhaus. Dort wurde ihm eine bizarre Diagnose gestellt.

Eine Röntgenuntersuchung ergab, dass sich in seinem Brustkorb übermäßig viel Luft angesammelt hatte, was zu einem Kollaps der Lunge führte und unbehandelt tödlich hätte enden können, heißt es im American Journal of Case Reports veröffentlichten Bericht. Die Komplikation war auch an seiner Kurzatmigkeit und seinem geschwollenen Gesicht schuld.