Transportverbot: Mann hat Sekundenkleber in der Tasche – dafür muss er jetzt büssen

Der Aktivist der letzten Generation will sich nicht geschlagen geben. In einem Video, das auf Twitter für Aufruhr sorgt, sagt er: «Ich möchte in aller Öffentlichkeit dagegen protestieren, dass ich ein Sekundenkleber-Transportverbot habe.» Er werde am Marienplatz Sekundenkleber transportieren und möchte die Presse dazu einladen.