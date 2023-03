Forbach: Mann im Département Moselle auf offener Straße erschossen

Im Forbacher Stadtteil Bruch (Département Moselle) soll es laut eines Medienberichts von Le Républicain Lorrain am vergangenen Dienstagabend zu einem Tötungsdelikt gekommen sein. Demnach sei der 1993 geborene Mann auf seinem Heimweg, gegen 23.20 Uhr, in der Allée des Peupliers von mehreren Kugeln getroffen worden. Das Opfer soll nach Angaben der französischen Presse, den Justizbehörden bekannt gewesen sein – unter anderem wegen Sachbeschädigungen und Gewalttaten.

Am morgigen Donnerstag wird im gerichtsmedizinischen Institut in Straßburg eine Autopsie durchgeführt, berichtet die regionale Tageszeitung. Die Ermittlungen wurden der Kriminalpolizei in Metz übertragen.