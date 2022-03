Islamisten-Terror : Mann im Mali öffentlich hingerichtet

Vor hunderten Zuschauern haben Islamisten in Timbuktu einen mutmaßlichen Mörder hingerichtet. Seit ihrem Putsch führen sie auch Steinigungen und Amputationen durch.

Radikale Islamisten haben in der malischen Stadt Timbuktu vor mehreren Hundert Zuschauern einen Mann hingerichtet. Wie Einwohner berichteten, wurde der Angehörige der Volksgruppe der Tuareg, dem ein Mord vorgeworfen worden war, am Dienstag auf einem Gelände zwischen zwei Hotels in Handschellen vorgeführt und mit den Beinen in Richtung Mekka hingesetzt. Auf Anordnung eines Richters sei ihm dann in den Rücken geschossen worden, hieß es.