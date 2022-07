Luxemburg : Mann im Rollstuhl verprügelt und ausgebraubt

LUXEMBURG – Am gestrigen Montagabend hat ein Unbekannter einen Mann im Rollstuhl angegriffen und anschließend ausgebraubt.

Der mutmaßliche Täter konnte noch am selben Abend gefasst werden.

Am gestrigen Montagabend wurde ein im Rollstuhl sitzender Mann Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls. Wie die großherzogliche Polizei am heutigen Dienstag mitgeteilt hat, soll ein Unbekannter den Mann gegen 21 Uhr auf der Place de la Gare attackiert und zu Boden geworfen haben. Anschließend habe er dem Opfer sein ganzes Bargeld entwendet und begab sich auf die Flucht. Nach erfolgreicher Fahndung konnte der mutmaßliche Täter noch am selben Abend von der Police Grand-Ducale gestellt und festgenommen werden. Ein Protokoll wurde erstellt.