USA: Mann in Alaska filmt Ertrinken mit Helmkamera

Der 43-jährige Paul Jose Rodriguez aus dem US-Staat Alaska hat mit seiner Helmkamera sein Ertrinken in einem Gletschersee gefilmt, wie die örtliche Polizei mitteilte. Nach der Leiche des 43-Jährigen werde weiter gesucht. Er kippte am 11. Juli mit seinem Kajak um und stürzte ins Wasser.

«Die Aufzeichnung zeigt, dass das Kajak aufgrund einer starken Strömung, die vom Gletscher kam, umkippte», sagte der Sprecher der State Troopers, Tim DeSpain. Der Helm sei am Ufer gefunden worden, noch immer mit der daran befestigten Kamera. Er sei der Polizei übergeben worden. Die Behörden in Juneau teilten mit, man vermute, dass der Mann in der Nähe der Mendenhall Glacier Recreation Area untergegangen sei. Mitarbeiter des Forstdienstes fanden ein Fahrzeug, das seit dem 11. Juli in dem Erholungsgebiet geparkt und auf den Vermissten zugelassen war.