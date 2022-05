Virus als Mitbringsel : Mann in England an Affenpocken erkrankt

Nach einem Nigeria-Aufenthalt ist ein Mann aus Großbritannien am Affenpockenvirus erkrankt. Er wird in London behandelt. Fachleute schätzen die Gefahr für Menschen als eher gering ein.

«Der Patient reiste vor kurzem aus Nigeria ein, wo er sich vermutlich infiziert hat, bevor er in das Vereinigte Königreich reiste», heißt es in einer Mitteilung.

In Großbritannien haben die Behörden einen Fall von Affenpocken registriert. Der Mann habe sich mutmaßlich in Nigeria mit dem seltenen Virus angesteckt und sei dann nach Großbritannien gereist, teilte die britische Gesundheitsbehörde (UK Health Security Agency, UKHSA) am Wochenende mit. Der Infizierte werde in London in einem Krankenhaus von Spezialisten behandelt und seine Kontaktpersonen wurden vorsichtshalber kontaktiert.