Notfall in Italien: Mann isst Entenei mit halb entwickelten Embryo – und verschluckt sich

Ein Chirurgenteam des Krankenhauses San Paolo in Mailand rettete einem 40-jährigen Mann das Leben, nachdem sich der Patient an einem Ei verschluckt hatte. Der Mann hatte ein typisches philippinisches Gericht namens «Balut» probiert – ein Entenei mit einem angebrüteten, halb entwickelten Embryo. Dabei schluckte er das Ei ganz herunter - dieses blieb jedoch in seiner Speiseröhre im Halsbereich stecken. Der Mann bekam plötzlich keine Luft mehr und musste in kritischem Zustand zur Notaufnahme gebracht werden.