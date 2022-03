Beweisfotos verschickt : Mann jammert wegen übergroßem Penis

Kürzlich musste sich ein junger Mann vor dem Landesgericht Feldkirch in Österreich verantworten. In die Situation brachten ihn mehrere Bilder seines «besten Stückes».

Der Mann, der ehrenamtlich in einer Organisation tätig war, hatte nach einigen anzüglichen Nachrichten ein Verfahren am Hals. Wie vol.at berichtete, hatte er sich bei seinen dortigen Kolleginnen über sein angeblich anatomisches Leiden beklagt. So gab er an, einen überdimensionalen Penis zu haben. Dieser würde ihm zudem Probleme bei Frauen bereiten. Prompt folgten auch «Beweisfotos» via Facebook an die jeweiligen Kolleginnen.