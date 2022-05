Australien : Mann klaut Auto mit vier Monate altem Baby an Bord

Schreckmoment in Australien: Ein Mann hat am Montagmorgen (Ortszeit) ein Auto mit einem vier Monate alten Säugling an Bord gestohlen.

Nach zweieinhalb Stunden fieberhafter Suche wurde das Auto mitsamt dem Baby gefunden. (Symbolbild) Richard Wainwright/AAP/dpa

Die Mutter sei in Emzig, einem Vorort von Adelaide, kurz in ein Geschäft gegangen und habe dann zu ihrem Entsetzen sehen müssen, wie ein Dieb mit ihrem Wagen und ihrem Kind davonfuhr, berichteten australische Medien.

Die Polizei veröffentlichte auf Überwachungskameras festgehaltene Fotos des Verdächtigen und startete eine großangelegte Fahndung. Nach zweieinhalb Stunden fieberhafter Suche dann das glückliche Ende: Das Fahrzeug wurde mitsamt dem Baby auf dem Rücksitz im nahe gelegenen Enfield entdeckt. Dem Kind gehe es offenbar gut, aber es sollte dennoch in einem Krankenhaus untersucht werden, so der Sender ABC. Nach dem Täter wurde noch gesucht.