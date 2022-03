Saarland : Mann kracht in Merzig mit Tempo 130 in Hauswand

MERZIG – Bei seiner Flucht vor der Polizei ist ein Mann in Merzig mit 130 Stundenkilometern in der Innenstadt gegen eine Hauswand gekracht – blieb aber unverletzt.

Ein Mann ist mit rund 130 Stundenkilometern durch die Innenstadt von Merzig (Landkreis Merzig-Wadern) vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflüchtet. In einer Kurve krachte der 45-Jährige dann mit seinem Wagen in eine Hauswand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.