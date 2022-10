Australien: Mann kündigt lukrativen Finanzjob, um im McDonald’s zu putzen

In seinem neuen Job ist er um einiges glücklicher: «Ich liebe diese Veränderung», so Paul.

Ein Australier hat sich gegen seinen Job als Teamleiter in der Finanzdienstleistung entschieden – und für einen Job als Putzkraft bei McDonald’s.

Zurück zu seinem allerersten Arbeitgeber: Mit 15 Jahren arbeitete der Australier Paul bei einem örtlichen McDonald’s – 33 Jahre später kehrt er dorthin zurück. Mehr als zwei Jahrzehnte hatte der heute 48 Jahre alte Paul zuletzt in der Finanzdienstleistung als Teamleiter gearbeitet. Gemäß der australischen Nachrichtenseite News.com.au kassierte er umgerechnet 63.000 Euro im Jahr. Doch der Stress, die «blöden Meetings» und die «ungesunde Unternehmenskultur» wurden für Paul immer unerträglicher.

«Millionen-Dollar-Leute mit First-World-Problems»

Gegenüber dem australischen Medium sagt er: «Ich war einfach an einem Punkt angelangt, an dem ich es satt hatte, Menschen auf eine Weise zu führen, mit der ich mich nicht wohlfühlte. Ein Großteil der Arbeit in der Finanzdienstleistungsbranche besteht nur aus Papierkram und Millionen-Dollar-Leuten, die über Probleme der ersten Welt reden.» Zudem sei sein Arbeitsalltag von übermäßigem Druck und erzwungenen Überstunden geprägt gewesen.