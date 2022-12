Luxemburg : Mann landet nach Morddrohungen im Arrest

PETINGEN – Am vergangenen Abend hat ein offenbar betrunkener Mann für einen Polizeieinsatz im Südwesten des Landes gesorgt. Unter anderem soll er in einem Lokal randaliert und Morddrohungen geäußert haben.

Am Donnerstag, gegen 17 Uhr hat das Verhalten eines offenbar alkoholisierten Mannes in Petingen die Police Grand-Ducale auf den Plan gerufen. Das teilen die großherzoglichen Beamten am Freitag mit. Demnach habe der Mann in der in der Rue Adolphe – in Begleitung von laustarkem Geschrei – auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen.