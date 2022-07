Trinkwettbewerb : Mann leert eine Flasche Jägermeister auf Ex und stirbt

Ein Schnapsladen in Südafrika hatte zu einem Trinkwettbewerb geladen. Dem Gewinner wurden rund elf Euro versprochen. Ein Mann hat seine Teilnahme mit dem Leben bezahlt.

Der Mann hat die Teilnahme an dem Wettbewerb mit seinem Leben bezahlt. Twitter

Ein Mann ist in Südafrika gestorben, nachdem er in nur zwei Minuten eine ganze Flasche Jägermeister getrunken hatte, um eine Wette in einem südafrikanischen Spirituosengeschäft zu gewinnen. Der ortsansässige Mann, dessen Name nicht genannt wurde, trank die gesamte Flasche der Spirituose, bevor er zusammenbrach, wie die «Daily Mail» berichtet. Er verstarb kurze Zeit später in der Klinik.



Jägermeister hat einen Alkoholgehalt von 35 Prozent. Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von über 18 Prozent gelten als hochprozentig.

Der Mann, der als um die 30 Jahre alt beschrieben wurde, habe das Geschäft im Dorf Mashamba in Limpopo besucht, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Dabei ging es darum, wer am schnellsten eine Flasche Jägermeister trinken konnte. Das Limit wurde dabei bei zwei Minuten festgesetzt.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet

Im Internet verbreitete Aufnahmen zeigen, wie Menschen jubeln und klatschen, während der Mann den hochprozentigen Alkohol hinunterschluckt. Nachdem er ausgetrunken hatte, wurde er von einem Freund gestützt und schwankte hin und her. Der Polizeisprecher von Limpopo, Brig Motlafela Mojapelo, sagte: «Die Polizei in Waterval hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem es in einem der örtlichen Schnapsläden im Dorf Mashumba zu einem offensichtlichen Alkoholmissbrauch gekommen war, bei dem die Gäste angeblich an einem Trinkwettbewerb teilgenommen hatten.»