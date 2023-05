Police Grand-Ducale: Mann macht mit laufendem Motor ein Schläfchen hinterm Steuer

Hinter dem Steuer schlafend und mit laufendem Motor ist am Sonntagabend ein Autofahrer auf einem Parkplatz in Diekirch von Beamten erwischt worden. Wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt, sei zuvor eine entsprechende Meldung bei ihr eingegangen. Bei der Kontrolle vor Ort in der Cité Militaire habe der Mann einen Alkoholtest verweigert, weshalb sein Führerschein eingezogen und Protokoll erstellt wurde. Außerdem wurde das wohl beschädigte Fahrzeug festgesetzt, da nach Polizeiangaben mehrere Fahrzeugpapiere fehlten.