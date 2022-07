Luxemburg : Mann mit Plastikwaffe ruft Polizei auf den Plan

Ein Mann mit vermeintlicher Waffe hat am Mittwochabend Menschen in Düdelingen aufgeschreckt. Gegen 20 Uhr seien mehrere Anrufe bei der Police Grand-Ducale eingegangen, meldet diese am Donnerstagmorgen: In der Route de Zoufftgen sollte demnach ein Mann mit einer Waffe unterwegs sein, die ihm schon mehrfach runtergefallen sei.