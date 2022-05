Luxemburg : Mann nach Schlägerei bewusstlos aufgefunden

LUXEMBURG – Am Dienstagabend war es im Bahnhofsviertel von Luxemburg zu zwei Schlägereien gekommen. Dabei hat ein Mann das Bewusstsein verloren.

Am Dienstagabend hat die großherzogliche Polizei im Luxemburger Bahnhofviertel zu einer Schlägereien ausrücken müssen, bei der ein Mann in der Route de Thionville das Bewusstsein verloren hat. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sollte sich herausstellen, dass es sich bei dem bewusstlosen Mann um den mutmaßlichen Angreifer handelte, der mit einer Flasche auf einen anderen Mann losgegangen sei. Dabei habe er einen Schlag abbekommen, sei gestürzt und habe das Bewusstsein verloren.