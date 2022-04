Rheinland-Pfalz : Mann öffnet Schokoladenverpackung mit Feuer und löst Brandmelder aus

SCHWEICH – Die brennende Plastikverpackung fiel auf sein Bett, der ausgelöste Brandmelder alarmierte die Feuerwehr.

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Dienstag einen Brand in einem Seniorenheim im Kreis Trier-Saarburg löschen.

Weil er eine Schokoladenverpackung aufschmelzen wollte, hat ein Bewohner eines Seniorenheims in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) in der Nacht auf Dienstag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er versucht, die Plastikverpackung einer Schokoladenmischung mit Feuer zu öffnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.