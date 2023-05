Daegu, Südkorea: Mann öffnete Flugzeugtür vor Landung – jetzt erklärt er sich

Der Vorfall sorgte bei den Passagieren des Fluges von der Insel Jeju nach Daegu in Südkorea für Angst und Schrecken: Kurz vor der Landung riss der Mann, der als etwa 30 Jahre alt beschrieben wird, die Notausgangstür in der Luft auf. Das Flugzeug, ein Airbus A321, war zu diesem Zeitpunkt noch 213 Meter über dem Boden und flog mit einer Landegeschwindigkeit von 150 Knoten, also rund 278 Stundenkilometern. Der Wind peitschte daraufhin mit dieser Stärke durch die Kabine – zwölf Passagiere erlitten wegen Hyperventilation leichte Verletzungen, neun von ihnen wurden dann im Krankenhaus behandelt.