Iran : Mann schiebt sich Batterie in den Penis und landet auf OP-Tisch

Die Ärzte konnten die Batterie entfernen und der Mann konnte sich restlos von dem Eingriff erholen. Was ihn letztlich dazu bewegte, bleibt ungeklärt.

Ein Iraner wurde in die Notaufnahme überwiesen, nachdem er sich neun Monate zuvor eine AAA-Batterie in seinen Penis geschoben hatte. Die Fallstudie wurde in der medizinischen Fachzeitschrift «Urology Case Reports» veröffentlicht. Bei der Untersuchung klagte der Patient über «irritierende Symptome beim Harnlassen, einschließlich Schmerzen und verminderter Harnkraft». Bei den anschließenden Röntgenaufnahmen wurde eine «schwere und fortschreitende» Vernarbung seiner Harnröhre festgestellt, die den Flüssigkeitsdurchfluss durch die Harnröhre einschränkte. Die Ärzte vermuteten, dass die Narbenbildung durch giftige Chemikalien in der Batterie verursacht worden sein könnte.